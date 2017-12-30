Украина Новый год в Карпатах: в этом году цена кусается

2017-12-31 13:30 1545

Расценки в Карпатах в нынешнем сезоне действительно заметно выросли, причем на все, начиная от проживания и заканчивая ски-пассами, прокатом лыж, питанием и развлечениями.

"Законодателем" подорожания стал курорт "Буковель". Цены там выросли на 25 %. Ски-пасс на период со 2 по 5 января стоит 1,2 тысячи гривен в день, в другие дни – 975 гривен. Правда, по предварительному бронированию их можно было купить со скидкой 20 %, но акция уже закончилась. Кстати, в "Буковеле" предупреждают, что и сейчас мошенники продают якобы их абонементы на подъемники по акционным ценам, но их лучше с рук не покупать, так как действовать те не будут.

Расценки на проживание на Новый год, мягко говоря, шокируют. Пакет с 29 декабря по 3 января (на меньшее число дней купить нельзя) в нижней резиденции стоит на четырех человек около 36,4 тысячи гривен. В качестве бонуса – завтраки и час сауны.

Путевка на двоих – 25,3 тысячи гривен. На рождество цены ниже: с 3 по 7 января этот же номер на четверых обойдется в 29,1 тысячи гривен. VIP-резиденция на четверых на новогодние даты будет стоить около 49 тысяч.

Предлагается и новогодняя развлекательная программа с участием "Вечернего квартала". Цена – 6-9 тысяч гривен на человека в зависимости от меню.

На самом курорте подорожание объясняют просто – в стране инфляция, все дорожает, так что цены просто приходится пересчитывать.

При этом на загрузку не жалуются. К примеру, в отелях "Эдельвейс" и «Шелтер" еще с ноября нет свободных мест.

Не отстают от "Буковеля" и отели, расположенные поблизости. Скажем, в гостинице "Красная поляна" (Поляница) 5 ночей на Новый год стоят 27,5 тыс грн (семейный номер на 4 чел.), а на рождество – 22, 5 тыс грн. Это на 20 % дороже, чем прошлой зимой.

Олег Кулик говорит, что ценообразование в Карпатах на самом деле мало зависит от инфляции в стране.

"Все определяет спрос. Чем он выше, тем выше цены", - поясняет эксперт. И добавляет: если окажется, что загрузка будет ниже ожидаемой, отели начнут предоставлять скидки. Впрочем, продавцы карпатских туров утверждают, что пока у них все хорошо.

Скажем, в агентстве "Цікава Україна" "Страну" заверили, что бронировки отелей на отечественных горнолыжных курортах шли активно, как минимум не хуже, чем в прошлом году. А с начала декабря спрос еще больше вырос, особенно после того, как курс доллара и евро продолжил расти, делая заграничные курорты еще более недоступными для наших граждан.

Тот факт, что у карпатских отельеров все хорошо, подтверждает и статистика Booking. По состоянию на 24 декабря, во многих гостиницах на новогодние даты уже нет мест или осталось по 1-2 номера.

Уже заняты и многие эконом-номера в частных усадьбах, цены в которых стартуют со 120-150 грн с человека в сутки (в прошлом году было 85-110 грн).

К примеру, в мини-отеле "Под березами" (Львовская обл.) рассказали, что сдали дом на 8 человек еще в середине ноября. Владелица мини-гостиницы в Яблунице Мария Конях сообщила, что в октябре выставила цены на новогодний сезон по 150 гривен с человека в сутки.

Когда к началу ноября осталась пара свободных комнат, повысила цену до 200 гривен, но и по этому тарифу места быстро ушли.

"Контингент разный – много студентов, офисных служащих из Киева, Одессы, Днепра", - рассказала она.

В турагентствах добавляют, что в этом году в Карпаты едет и целая армия чиновников самого разного ранга. "Выбирают дорогие гостиницы и рассчитывают на бюджет на семью 40-70 тысяч гривен на неделю и больше. Заказывают массу дополнительных услуг, в частности СПА-программы", - рассказали в одном из львовских турагентств.

В ожидании состоятельных туристов цены в Карпатах поднимают перевозчики и рестораторы. Трансфер от Ивано-Франковска до Буковеля на 4 человек в этом году будет стоить уже 900 гривен, тогда как в прошлом можно было доехать за 700 грн. Доставить в отель из Львова обещают уже за 2 тысячи против прошлогодних 1,5 тысячи. Обед в ресторане среднего класса без спиртного обойдется не менее 200 гривен, тогда как в прошлом году реально можно было уложиться в 150 грн.

"По киевским меркам это все равно дешево, никто и не заметит подорожания", - пояснила владелица ресторана в Яремче.