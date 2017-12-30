Украина Новогодний стол-2018: что подорожало больше всего и как сэкономить

2017-12-31 14:00 1212

 

Цены на продукты питания в Украине за год выросли, что, безусловно, скажется на расходах накануне Нового года и Рождества. Некоторые продукты подорожали в пределах 10-15%, но кое-что стало дороже как минимум вдвое. При этом не исключено, что общая стоимость праздничного стола для многих граждан принципиально не увеличится по сравнению с прошлым годом. "Апостроф" разбирался в тонкостях праздничной экономии.

Рост потребительских цен в Украине по итогам 2017 года составит, как ожидается, 13-14%. Эта тема становится особенно актуальной накануне новогодних праздников.

По словам аналитика инвестиционной компании "Альпари" Максима Пархоменко, значительный рост цен на продукты питания в нынешнем году был очевиден. Так, если в декабре 2016 года бутылка водки стоила примерно 70 грн, то сегодня ее цена стартует от 80 грн. Бутылка пятизвездочного коньяка год назад оценивалась в 120 грн, сейчас средняя цена – 150 грн.

"Куриное филе выросло в цене с 60 грн до 100 грн за 1 кг, а это – практически на 60%! Цена картофеля с 3 грн выросла до 5 грн за 1 кг, яйца подорожали с 15 до 25 грн, и это самые низкие цены! Масло (сливочное) выросло в цене с 32 до 42 грн. Неотъемлемый элемент новогоднего стола – мандарины – подорожали с 29 грн за 1 кг до 35 грн", - резюмировал специалист.

Похожие цифры называет и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, новогодний или рождественский обед, по самым скромным расчетам, обойдется в 300 грн на человека. "Сюда входят традиционные салаты, минимальная нарезка и спиртное по минимальным розничным ценам. 79,5 грн – минимальная цена водки (0,5 л). Также 79,5 грн – бутылка игристого. Если что-то более изысканное, то цена уже составит порядка 500 грн. В прошлом году цены были 200-250 грн на человека, таким образом, рост составил примерно 30%. При этом красная икра выросла в цене на 50%", - сказал Дорошенко в комментарии "Апострофу".

Он также отметил, что за год постные блюда подорожали на 20% (на столько в среднем повысились цены на овощи), цитрусовые – на 25-28%, мясо – на 32-38%, сало – 68%. "Лидером подорожания была мясная корзинка", - добавил эксперт.

Ценовой индекс "селедки под шубой", по его подсчетам, за год вырос на 24%, оливье – на 26%, холодца – на 21%.

Впрочем, есть и хорошие новости – в последние дни перед Новым годом вряд ли что-то будет дорожать, отмечает Алексей Дорошенко.

"Сейчас все заинтересованы в том, чтобы продать как можно больше. В прошлом году мы видели большие распродажи в торговых сетях – сейчас такого нет, но все равно объемы покупок позволяют торговцам хорошо заработать", - сказал он. Эксперт добавил, что дальнейшее повышение цен попросту оттолкнет значительную часть покупателей, а это совсем не в интересах продавцов.

Однако, по его словам, украинцы все равно будут покупать к Новому году меньше продуктов, чем в прошлом декабре. Это связано с тем, что рост доходов граждан не поспевает за увеличением цен.

"При этом значительная часть людей будет отмечать Новый год в долг – 50% всех наших расходов и так идут на продукты питания, плюс зимой высокие коммунальные тарифы, таким образом, люди будут вынуждены либо привозить что-то из села, либо покупать что-то в долг и потом по нему рассчитываться в январе-феврале", - заявил Дорошенко.

По его словам, тенденция экономии на праздничных блюдах, наблюдавшаяся в последние годы, сохранится и в нынешнем году.

"Мы будем ставить на стол ровно столько, чтобы было четко на Новый год, максимум, чтобы осталось на следующий день, а не так, чтобы есть до 7 января. За счет того, что количество продуктов будет снижаться и будет уменьшаться рацион, затраты на новогодний и рождественский стол окажутся практически такими же, какими были год назад, ну, может, немного увеличатся", - рассказал эксперт.

Дорошенко подчеркнул, что эту тенденцию почувствовали и продавцы, в том числе элитной продукции. "Производители красной икры уменьшили емкость упаковки – если раньше банка была 130 г, то с нового сезона вылова, где-то с августа, она стала 80 г. Если раньше состоятельные люди покупали в основном 0,5 кг икры, то сейчас – 250 г", - отметил он.

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