Политика Приключения и катаклизмы: чем 2017-й год запомнился известным украинцам

2018-01-01 17:30 1093

 

Среди наиболее ярких моментов известные украинцы назвали предоставление Украине безвизового режима с ЕС и рост экономики

Так, по мнению известного украинского кинорежиссера Владимира Тихого, одним из главных событий для Украины является предоставление безвизового режима с Европейским союзом.

«Этот год запомнился предоставлением безвиза. Лично я ним еще не воспользовался, но моя жена, когда мы ехали в Эстонию, на моих глазах показала биометрический паспорт и спокойно прошла паспортный контроль, ничего не объясняя. Так то это безупречная победа», — отметил он.

Схожее мнение высказал и преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

«Конечно же, это предоставление безвизового режима. Это воплощение мечты целых поколений, это открытие новых миров и возможностей. Движение в сторону изменений», — подчеркнул он.

Не менее важной, по мнению исполнительного директора Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрия Боярчука, является экономическая победа.

«Как человеку, который пристально следит за макроэкономикой, начало года мне запомнилось серьезной обеспокоенностью относительно нее. Потом произошел разрыв торгово-экономических отношений  с Донбассом, пошли истерики: все пропало, ничего не будет работать. НБУ даже пересмотрел свой прогноз. Но в результате мы увидели, что экономика растет намного быстрее и могущественнее, вопреки всему», — сказал он.

В то же время телеведущая Ольга Герасимюк считает, что прошедший год был «непростым, интересным, насыщенным, полным приключений, противоречий, изменений и катаклизмов».

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