Политика Власти Польши предоставили статус беженцев 56 украинцам

2018-01-01 18:00 1081

В прошлом году гражданство Польши просили 1 306 украинцев.

В течение 10 месяцев 2017 года власти Польши предоставили статус беженцев 56 гражданам Украины и приняли 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. Об этом сообщает посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook.

В целом с января по октябрь 2017 года в Управление по вопросам иностранцев в Польше обратились 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. Отмечается, что в 2016 году таких обращений было 1306.

По состоянию на 1 июля 2017 году разрешения на проживание в Польше имели более 128 тыс украинцев. За первое полугодие этого года граждане Украины получили в Польше 91 436 разрешений на работу разных типов (в 2016 году было получено 103 208 таких разрешений, а за первое полугодие - 41062).

В посольстве также сообщают, что за 9 месяцев 2017 года дипломатические/консульские учреждения Польши оформили 988 231 виз (национальных и шенгенских). В 2016 году этот показатель был практически таким же.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной.