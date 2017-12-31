Политика Канада готова дать Киеву дорожную карту безвиза

2018-01-01 18:30 1044

Отношения между Украиной и Канадой находятся на самом высоком уровне за всю историю.

Министр иммиграции Ахмед Хусен готов разработать дорожную карту безвизового режима для Украины. Об этом сообщил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

"Канада довольно консервативно относится к визовым и в целом иммиграционным вопросам. Есть много стран, которые ведут свободную торговлю с Канадой, но не имеют безвизового режима. Однако этот вопрос все-таки продвигается", – пояснил он.

Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Канадой находятся на самом высоком уровне за всю историю.

"Во время моего общения с Джастином Трюдо он подчеркивал, что вопрос Украины – внепартийный. И мы действительно видим, что все партии парламента благосклонно относятся к Украине", – рассказал он.

Напомним, 24 октября Хусен сообщил, что Канада уже активно объясняет Украине, что необходимо сделать, чтобы приблизиться к безвизовому режиму.