Мир В США частично замерз Ниагарский водопад

2018-01-01 20:30 1008

 

В Соединенных Штатах Америки температура воздуха опустилась до минус 12 градусов, из-за чего частично замерз Ниагарский водопад.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Морозная погода в новогоднюю ночь прогнозируется в большей части США к востоку от Скалистых гор. Рекордные низкие температуры ожидаются на американском Среднем Западе. В Нью-Йорке похолодает до минус 12 градусов, из-за ветра такая погода будет казаться еще холоднее.

Понижение температуры привело к частичному замерзанию Ниагарского водопада, который находится в американском штате Нью-Йорк и канадском Онтарио.

"Пробирающийся до костей холод умудрился частично заморозить гигантский Ниагарский водопад, превратив аттракцион в замерзший, блестящий рай", - говорится в сообщении.

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