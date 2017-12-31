Политика Кличко заявил о масштабных инфраструктурных планах в 2018 году в Киеве

2018-01-01 21:00 963

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире одного из телеканалов о том, какие масштабные инфраструктурные проекты будут реализовываться городск властью в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Весной в столице начнут реконструкцию Шулявского путепровода. По словам мэра, работы будут длиться примерно 1,5-2 года. «Наша задача — осуществить не только реконструкцию моста, а сделать современную и удобную транспортную развязку», — сказал Кличко.

Также среди задач столичной власти — достройка Подольско-Воскресенского моста. «Чтобы реализовать этот проект нам необходимо 400 млн евро. Это большие средства для нашего города. Я веду переговоры с немецким правительством и специалистами, чтобы достроить мост», — отметил мэр Киева.

При этом он подчеркнул, что без достройки моста не удастся реализовать проект по строительству метро на Троещину. «Я говорил, что наша задача — построить метро на Троещину. И я сделаю все, чтобы свое обещание реализовать. И чтобы метро на Троещину было», — сказал Кличко.

Он напомнил, что столичная власть подписала меморандум с китайским консорциумом, который готов построить метро из Жулян на Троещину за 5 лет.

Также Кличко пообещал, что в 2018 году начнется строительство новых станций метрополитена на Виноградарь. «Все подготовительные работы уже осуществлены и в течение двух лет мы откроем две новые станции на Виноградаре», — подчеркнул мэр.

По словам Кличко, столичные власти также занимается реализацией проекта по строительству Большой Окружной, который позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города. Кроме того, добавил он, совместно со Всемирным банком разработана транспортная схема, которая позволит оптимизировать движение общественного транспорта по городу.

Как напомнил Кличко, в столице 1667 км дорог и некоторые из них не ремонтировались по 30-50 лет, хотя срок эксплуатации автодорог без ремонта — не более 10 лет.

По словам мэра, в прошлом году в Киеве отремонтировали 200 км дорог и проездов, а в этом году — более 300 км. Всего в столице уже качественно отремонтирована почти треть дорог от общего количества. «Такое количество дорог никогда не ремонтировалось. И в следующем году мы сохраним эту динамику», — подчеркнул мэр Киева.

Кличко также отметил, что подрядчики, которые занимаются ремонтом, дают гарантию на качество работ не менее 5 лет.