Политика С 1 января пограничники будут считывать биометрику россиян

2018-01-01 21:30 816

 

С 1 января 2018 года Государственная пограничная служба Украины вводит фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе Российской Федерации.

Об этом напоминает Министерство иностранных дел Украины.

"Пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, которая включает, в том числе, сканирование отпечатков пальцев", - указано в сообщении.

Это осуществляется во исполнение указа президента.

Как сообщалось, 21 декабря в столичном аэропорту "Киев" пограничники презентовали систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.

Еще по теме

С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий

2018-01-01 19:30 1333

Рекордное число россиян жалеют о распаде СССР - опрос

2017-12-25 20:00 1833

С 1 января в Украине начнут отслеживать россиян и снимать отпечатки пальцев

2017-12-22 14:13 2622

Волкер высказался относительно россиян в миротворческой миссии на Донбассе

2017-11-27 17:00 2081

Еще новости в разделе "Политика"

С 1 января пограничники будут считывать биометрику россиян

2018-01-01 21:30 816

Кличко заявил о масштабных инфраструктурных планах в 2018 году в Киеве

2018-01-01 21:00 963

Аваков рассказал, сколько заработал на продаже "Эспрессо ТВ"

2018-01-01 20:00 999

Канада готова дать Киеву дорожную карту безвиза

2018-01-01 18:30 1044
Все статьи раздела "Политика"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

С 1 января пограничники будут считывать биометрику россиян 2018-01-01 21:30 816
Кличко заявил о масштабных инфраструктурных планах в 2018 году в Киеве 2018-01-01 21:00 963
Аваков рассказал, сколько заработал на продаже "Эспрессо ТВ" 2018-01-01 20:00 999
Канада готова дать Киеву дорожную карту безвиза 2018-01-01 18:30 1044

Лента

22:00 С Нового года в Украине увеличится минимальная зарплата
21:30 С 1 января пограничники будут считывать биометрику россиян
21:00 Кличко заявил о масштабных инфраструктурных планах в 2018 году в Киеве
20:30 В США частично замерз Ниагарский водопад
20:00 Аваков рассказал, сколько заработал на продаже "Эспрессо ТВ"
19:30 С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий
19:00 Меркель пообещала вместе с Макроном объединить Европу
18:30 Канада готова дать Киеву дорожную карту безвиза
18:00 Власти Польши предоставили статус беженцев 56 украинцам
17:30 Приключения и катаклизмы: чем 2017-й год запомнился известным украинцам