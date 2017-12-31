Украина С Нового года в Украине увеличится минимальная зарплата

2018-01-01 22:00 1192

 

С 1 января 2018 года "минималка" в Украине увеличится на 523 гривны.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличивается на 523 грн - до 3723 грн.

Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.

"Установить в 2018 году минимальную заработную плату: в месячном размере: с 1 января - 3723 гривни; в почасовом размере: с 1 января - 22,41 гривни", - говорится в документе.

Документом предусмотрено, что в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц - 21 процент, для детей - 85 процентов, для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов - 100 процентов соответствующего прожиточного минимума. Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2018 году не может быть больше 75 процентов от уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2018 года составит 1 700, с 1 июля - 1 777 грн, с 1 декабря - 1 853 грн.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная зарплата выросла до 3200 грн.

Еще по теме

Кличко заявил о масштабных инфраструктурных планах в 2018 году в Киеве

2018-01-01 21:00 963

С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий

2018-01-01 19:30 1333

Власти Польши предоставили статус беженцев 56 украинцам

2018-01-01 18:00 1081

Приключения и катаклизмы: чем 2017-й год запомнился известным украинцам

2018-01-01 17:30 1093

Еще новости в разделе "Украина"

С Нового года в Украине увеличится минимальная зарплата

2018-01-01 22:00 1192

С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий

2018-01-01 19:30 1333

Как побороть бессонницу и хорошо выспаться - два золотых правила здорового отдыха

2018-01-01 13:42 1316

Украина впервые попала в десятку самых опасных стран мира для туристов

2018-01-01 11:45 1356
Все статьи раздела "Украина"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

С Нового года в Украине увеличится минимальная зарплата 2018-01-01 22:00 1192
С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий 2018-01-01 19:30 1333
Как побороть бессонницу и хорошо выспаться - два золотых правила здорового отдыха 2018-01-01 13:42 1316
Украина впервые попала в десятку самых опасных стран мира для туристов 2018-01-01 11:45 1356

Лента

22:00 С Нового года в Украине увеличится минимальная зарплата
21:30 С 1 января пограничники будут считывать биометрику россиян
21:00 Кличко заявил о масштабных инфраструктурных планах в 2018 году в Киеве
20:30 В США частично замерз Ниагарский водопад
20:00 Аваков рассказал, сколько заработал на продаже "Эспрессо ТВ"
19:30 С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий
19:00 Меркель пообещала вместе с Макроном объединить Европу
18:30 Канада готова дать Киеву дорожную карту безвиза
18:00 Власти Польши предоставили статус беженцев 56 украинцам
17:30 Приключения и катаклизмы: чем 2017-й год запомнился известным украинцам