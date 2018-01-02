Украина Во Львовской области взрывом петарды оторвало мужчине пальцы

2018-01-02 13:55 786

 

Жителю Львовской области на Новый год взрывом петарды оторвало пальцы. Об этом рассказала пресс-секретарь отдела коммуникации полиции Самборского района Львовской области Юлия Бура.

В полицию Самбора поступило сообщение в 4 часа утра, что на улице Чайковского из-за взрыва пиротехники пострадал местный мужчина. Полицейские рассказали, что мужчина, празднуя новый год, вышел на балкон своей квартиры и поджег петарду, но она взорвалась у него в руках, в результате чего ему оторвало два пальца.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, где мужчина купил пиротехнику и все детали происшествия.

Пострадавшего увезли в хирургическое отделение местной больницы.

Напомним, в Германии на Новый год погибли два человека в результате взрывов петард.

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