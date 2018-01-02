Украина Убийство Ноздровской: стало известно о громком повороте в деле

2018-01-02 14:05 1140

 

Жениха убитой под Киевом юриста Ирины Ноздровской задержали для проведения следственных действий.

Об этом в своем Facebook сообщила гражданский активист Лидия Гончаренко.

"Только что звонили родители жениха убитой Ирины Ноздровской. По их словам, жениха задержали в полиции Вышгорода, повезли на допрос, забрали автомобиль. Планируется обыск в квартире на Левом берегу в Киеве. Просят помощи прессы и юристов. Боятся, чтобы их семьи не сделали виновниками", - написала она.

Факт задержания допускает и пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

"Сейчас работают и следователи, и оперативники. Мы пытаемся раскрыть преступление. Я допускаю, что его могли задержать для проведения следственных действий", - сказал он, передает Hromadske.ua.

Позже отец Сергеева сообщил, что его сына задержали в качестве подозреваемого.

По его словам, основанием такого подозрения стала запись с камеры наблюдения, на котором они с сыном выходят из своего дома в Киеве в 21:00, 29 декабря, в день исчезновения Ирины.

Давать показания Сергеев отказался, сославшись на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

На Киевщине нашли мертвой сестру жертвы резонансного ДТП, юриста Ирину Ноздровскую. Труп женщины обнаружили в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

Отметим, что, по словам журналиста Владимира Тимофийчука, Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил пьяный водитель Дмитрий Россошанский. Ей часто угрожали друзья и родственники убийцы. Даже по этому поводу было открыто несколько уголовных производств.

В конце декабря 2017 года было последнее заседание суда, после чего Россошанский остался под стражей, а его отец пригрозил Ирине словами: "Ты плохо кончишь".

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