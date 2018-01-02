Экономика В Украине подорожали лимоны и мандарины

2018-01-02 21:00 915

На оптовых рынках Украины за год мандарины подорожали на 10-11 гривен, лимоны - на 6 гривен.

Об этом сообщает "Инфо-Шувар".

В начале января мандарин продают по 30-41 грн за кило, тогда как в это же время год назад цены колебались в пределах 20-22 грн/кг.

Лимоны за последний год подорожали почти на 25% и сейчас продаются по 35-41 грн за кило.

Напомним, что с начала года в Украине подорожало дизтопливо и бензин на АЗС, а во автогаз немного подешевел.

Также ожидается, что из-за подорожания акциза в цене прибавят сигареты - на 2- гривен. А через несколько лет их стоимость вырастет до 90 гривен за пачку.