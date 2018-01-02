Украина видео Убийство Ноздровской: активисты пикетируют здание Нацполиции

2018-01-02 13:58 672

 

Во вторник, 2 января, активисты вышли под здание Главного управления Национальной полиции в Киевской области с требованием найти и наказать убийц правозащитницы Ирины Ноздровской.

Люди призывают правоохранителей привлечь все силы к поиску убийцы Ноздровской и требуют предоставить охрану дочери Ирины Анастасии, которой неоднократно угрожали.

Стоит отметить, что протестующие держат плакаты с лозунгами и скандируют "Ганьба", "Отставка" и прочее.

К активистам вышел руководитель областной полиции Дмитрий Ценов и предложил создать инициативную группу из участников акции, а также пригласил их пройти в здание для координации действий.

"Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Отработано 20 камер, которые были на пути Ирины от работы до дома. Сформирована группа, которая проводит следственные действия", - сообщили в правоохранительных органах.

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