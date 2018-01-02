Мир Компания в Новой Зеландии построила свой остров, чтобы обойти запрет на алкоголь

2018-01-02 18:00 1151

 

Компания жителей города Коромандел в Новой Зеландии соорудила искусственный мини остров для того, чтобы в новогоднюю ночь обойти запрет на употребление алкогольных напитков в общественных местах города, извещает BBC News.

Сообщается, что во время отлива в устье реки Тайруа жители города из песка построили так называемый островок, закрепили на нем стол, после чего дождались прилива воды и стали отмечать новогодние праздники.

В это время жители заявляли, что размещены в интернациональных водах, на территории которых не действителен запрет на употребление спиртных напитков. Обитатели острова праздновали Новый год на протяжении всей ночи, а утром остров все еще не развалился. По словам инспектора полиции Джона Келли, эта идея является очень оригинальной и в том случае, если бы он знал про остров, то и сам бы присоединился к компании строителей.

Отметим, что в Короманделе запрещено пить алкоголь в общественных местах в течение всех новогодних праздников. В случае нарушения закона, жители обязаны заплатить штраф в размере 180 долларов.

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