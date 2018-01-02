Украина В Минобразования объяснили, как будут решать проблему очередей в детские сады

2018-01-02 18:30 1099

 

На данный момент на каждые 100 мест в садиках претендуют 113 детей

 В Украине в очереди в дошкольные учебные заведения на сегодня остается почти 46,9 тысячи детей. Такие данные обнародовала пресс-служба Минобразования.

Согласно сообщению, в течение 2017 года было создано более 25 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях, а очередь детей в детсады сократилась на 31,5 тыс.

"В 2017 году мы совместно с органами местного самоуправления смогли уменьшить очередь на 40,3%. Но этого недостаточно, тысячи детей до сих пор ждут своего места в дошкольные учреждения, и мы должны решить эту проблему", – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

В министерстве отметили, что в 2017-2019 годах в Украине планируется создать 96 тыс. 147 мест в детсадах.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал решить проблему детских садов в Украине. На данный момент на каждые 100 мест в садиках претендуют 113 детей.

Самые большие очереди – в Киеве, более 8,5 тысяч детей, и в Одесской области – более 9 тысяч детей. При этом темпы строительства детских садов в Украине планируется ускорить.

Как сообщалось, Фонд регионального развития, призванный финансировать проекты в социально важных отраслях регионов Украины, в 2018 году составляет около 4 млрд грн, заявлял ранее премьер-министр Владимир Гройсман.

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