Украина Синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе и на Рождество

2018-01-02 19:00 1273

 

В Украине продержится теплая погода, иногда с дождями и туманами.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине будет «доминировать теплая и влажная воздушная масса». Осадки, скорей всего, ожидаются в северных и западных регионах.
На остальных территориях возможны туманы и кратковременные дожди.

«Температура воздуха в течение недели будет колебаться в пределах плюсовых отметок, ночью местами возможно будет опускаться до -1...0°C, но днем везде в пределах Украины составит +2...+6°C, в южной части +5...+10°C. Вероятны незначительные температурные колебания, но в целом до конца недели, включая Святвечер и Рождество, в Украине будет тепло» - сообщила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве в течение недели также ожидается теплая влажная погода.

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