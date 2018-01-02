Украина ​Названа огромная сумма, выделенная на дороги в Украине в 2018 году

2018-01-02 19:30 1045

 

В 2018 году на дороги в Украине будет выделено порядка 47 млрд грн.

Об этом в Facebook сообщил глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"С 1 января начинает свою работу Дорожный фонд. Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование", - сообщил Омелян.

По словам министра, из общей суммы почти 33 млрд грн будет направлено на нужды автодорожной отрасли. Еще более чем на 14 млрд грн будут профинансированы ряд ключевых магистралей страны.

При этом с 1 января протяженность магистралей, за которые отвечает "Укравтодор", составит только 50 тыс. км. Другие 120 тыс. км передаются в управление местных администраций с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

"Теперь каждый имеет право и должен требовать от местных властей качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", - отметил министр.

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