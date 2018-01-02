Украина Киевлян шокировало «кладбище» новогодних елок

2018-01-02 20:00 1096

Посреди Киева лежат срубленные молодые деревья

В Киеве после Нового года вдоль Окружной дороги образовалось "кладбище" молодых елей и сосен. Соответствующие фото опубликовал киевлянин Алексей Школьный на своей странице в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Здравствуй, елка, Новый год. Да? Изверги! Это всего лишь два места по Окружной. На каждом по 500 сосен и елей - не меньше. Тупорылые твари. За такое нужно тоже линчевать. Новый год им… берегите лес! Совсем молодые сосны и ели... Сердце кровью обливается", - написал он.