Киевлян шокировало «кладбище» новогодних елок

Посреди Киева лежат срубленные молодые деревья
В Киеве после Нового года вдоль Окружной дороги образовалось "кладбище" молодых елей и сосен. Соответствующие фото опубликовал киевлянин Алексей Школьный на своей странице в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Здравствуй, елка, Новый год. Да? Изверги! Это всего лишь два места по Окружной. На каждом по 500 сосен и елей - не меньше. Тупорылые твари. За такое нужно тоже линчевать. Новый год им… берегите лес! Совсем молодые сосны и ели... Сердце кровью обливается", - написал он.