Украина Киевлян шокировало «кладбище» новогодних елок

2018-01-02 20:00 1096

 

Посреди Киева лежат срубленные молодые деревья

В Киеве после Нового года вдоль Окружной дороги образовалось "кладбище" молодых елей и сосен. Соответствующие фото опубликовал киевлянин Алексей Школьный на своей странице в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Здравствуй, елка, Новый год. Да? Изверги! Это всего лишь два места по Окружной. На каждом по 500 сосен и елей - не меньше. Тупорылые твари. За такое нужно тоже линчевать. Новый год им… берегите лес! Совсем молодые сосны и ели... Сердце кровью обливается", - написал он.

Еще по теме

Спасатели рассказали, как киевляне встретили Новый год

2018-01-02 17:00 899

В Киеве изменили расписание движения транспорта на новогодние праздники

2017-12-30 10:00 1564

видео В Китае Санта-Клаусов заменили крошечными пингвинами из нового зоопарка

2017-12-27 09:11 2465

Врачи назвали новогодние блюда, от которых лучше отказаться для здоровья желудка и печени

2017-12-23 14:00 12043

Еще новости в разделе "Украина"

Убийство Ноздровской: адвокат сделал неожиданное заявление

2018-01-02 23:31 838

Во Львовской области взрывом петарды оторвало мужчине пальцы

2018-01-02 21:30 1440

Киевлян шокировало «кладбище» новогодних елок

2018-01-02 20:00 1096

​Названа огромная сумма, выделенная на дороги в Украине в 2018 году

2018-01-02 19:30 1042
Все статьи раздела "Украина"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Убийство Ноздровской: адвокат сделал неожиданное заявление 2018-01-02 23:31 838
Во Львовской области взрывом петарды оторвало мужчине пальцы 2018-01-02 21:30 1440
Киевлян шокировало «кладбище» новогодних елок 2018-01-02 20:00 1096
​Названа огромная сумма, выделенная на дороги в Украине в 2018 году 2018-01-02 19:30 1042

Лента

23:31 Убийство Ноздровской: адвокат сделал неожиданное заявление
22:00 Климкин: Убийство Ноздровской – вызов для государства
21:30 Во Львовской области взрывом петарды оторвало мужчине пальцы
21:00 В Украине подорожали лимоны и мандарины
фото 20:30 Жители Земли наблюдали за Суперлунием
20:00 Киевлян шокировало «кладбище» новогодних елок
19:30 ​Названа огромная сумма, выделенная на дороги в Украине в 2018 году
19:00 Синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе и на Рождество
18:30 В Минобразования объяснили, как будут решать проблему очередей в детские сады
18:00 Компания в Новой Зеландии построила свой остров, чтобы обойти запрет на алкоголь