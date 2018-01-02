Мир фото Жители Земли наблюдали за Суперлунием

2018-01-02 20:30 954

 

Явление происходит, когда полнолуние совпадает с проходом естественного спутника планеты через наиболее близкую к Земле точку орбиты.

В ночь с 1 на 2 января 2018 года жители Земли наблюдали за первым в 2018 году Суперлунием.

Очевидцы удивительного явления делятся в сети снимками Луны. Что интересно, в моменты Суперлуния она выглядит на 14% больше и на 30% ярче.

Суперлуние – это полнолуние, которое происходит в тот момент, когда спутник Земли находится в перигее своей эллиптической орбиты. В этот момент Луна ближе всего подходит к планете, в моменты суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки – апогея.

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