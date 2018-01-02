Украина С Нового года украинцев обязали сортировать мусор

2018-01-03 21:30 1196

 

С 1 января 2018 года украинцы должны сортировать мусор. Кроме того теперь запрещено захоронение не переработанных (необработанных) бытовых отходов.

Об этом говорится в законе Украины "Об отходах", соответствующие изменения к которому добавили еще в 2012 году.

Крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов.

Опасные отходы должны отделяться на этапе сбора или сортировки и передаваться специализированным предприятиям, получившим лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.

Перевозки бытовых отходов должны осуществляться специально оборудованными транспортными средствами.

Орган местного самоуправления на конкурсных началах отныне определяет исполнителя услуг по перевозке бытовых отходов с определенной территории населенного пункта.

Захоронения бытовых отходов разрешается только на специально оборудованных для этого полигонах/свалках.

Во время избрания органами местного самоуправления или местными государственными администрациями схемы санитарной очистки предпочтение отдается предложениям, которые предусматривают большую степень переработки или утилизации бытовых отходов.

Термическая обработка (сжигание) бытовых отходов разрешается только на специально предназначенных для этого предприятиях или объектах.

Сжигание бытовых отходов разрешается только на энергетические цели с целью получения тепловой и/или электрической энергии.

Запрещается проектирование, строительство и эксплуатация полигонов бытовых отходов без оснащения системами защиты грунтовых вод, изъятия и обезвреживания биогаза и фильтрата.

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