Украина Убийство Ноздровской: адвокат сделал неожиданное заявление

2018-01-02 23:31 838

 

Племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский, который сбил насмерть сестру убитой позже под Киевом адвоката Ирины Ноздровской, не мог организовать ее убийство.

Об этом заявил бывший адвокат Ирины Ноздровской Анатолий Худяков, который теперь будет представлять интересы семьи погибшей, передает Hromadskeradio.org.

"Я с Россошанским работаю уже два года, и я бы сказал, что это могло быть более эмоционально, чем действенно. Как сказал Андрей Федур (адвокат. - Ред.), не того уровня люди, чтобы организовать, например, это убийство. Я не исключал бы, что Россошанские — очень шикарная ширма...", - сказал он.

Дочке и родителям убитой правозащитницы предоставят государственную охрану, рассказал адвокат.

"В отношении дочери был вообще совершен акт насилия — ее избили друзья Дмитрия Россошанского, который сейчас находится на мере пресечения в СИЗО. То есть, она была избита, но это было раньше — год назад ее избили. А на сегодня угрозы, насколько мне было известно, были и от отца Россошанского — он говорил матери, что она скоро похоронит вторую дочку", - говорит Худяков.

Угрозы также исходили от человека, который на заседании 27 декабря в Апелляционном суде Киевской области говорила в адрес Ирины, что она будет "бояться ходить по ночам", отметил адвокат.

Дмитрий Россошанский будет находиться под стражей 60 суток.

Как сообщалось ранее", на теле Ноздровской нашли несколько ножевых ранений в области шеи. 2 января полиция выдвинула четыре основные версии убийства юриста.

Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря.

Тело женщины нашли 1 января на Киевщине в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил пьяный водитель Дмитрий Россошанский. Ей часто угрожали друзья и родственники убийцы. По этому поводу было открыто даже несколько уголовных производств.

В конце декабря 2017 года состоялось последнее заседание суда, после чего Россошанский остался под стражей, а его отец пригрозил Ирине словами: "Ты плохо кончишь".

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