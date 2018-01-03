Украина В Кабмине рассказали, когда еще повысят минималку

2018-01-03 20:00 1304

 

Решение о повышении размера зарплат должно быть, прежде всего, экономически обоснованным, отметил Розенко

По итогам I квартала 2018 года правительство рассмотрит возможность дальнейшего повышения минимальной зарплаты. Об заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы составляет 3723 грн. Но в законе о Государственном бюджете Украины зафиксировано, что по итогам 1 квартала мы должны вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность дальнейшего повышения размера минимальной зарплаты", – сказал Павел Розенко, подчеркнув, что для осуществления такого шага должны быть экономические предпосылки.

"Мы должны нарастить темпы роста экономики и получить дополнительный ресурс в Государственный бюджет. Ведь решение о повышении размера зарплат должно быть, прежде всего, экономически обоснованным", – отметил вице-премьер-министр.

Павел Розенко также отметил, что повышение соцстандартов и уровня соцзащиты населения – это идеология действующей власти. "Поэтому и зарплаты, и пенсии будут расти и дальше", – сказал он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как вырастут зарплаты и пенсии в 2018 году.

Напомним, в Нацбанке заявили, что повышение минимальной зарплаты в Украине с 1600 до 3200 грн привело к ускорению инфляции на 2 процентных пункта (п.п.).

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