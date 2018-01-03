Украина Порошенко подписал новый закон о бизнесе: что изменится

2018-01-03 20:30 1142

 

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который призван упростить ведение бизнеса в стране, а также направлен на привлечение инвестиций

Об этом сообщает сайт администрации Президента.

Новый закон, который подписал президент, отменяет обязанность банков и публичных акционерных обществ публиковать информацию в официальных изданиях.

«Закон решает проблему распределения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний», – говорится в сообщении АП.

Так, согласно закону, на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании; для публичных акционерных обществ и банков отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий; ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества, избрания независимых членов, расширяются его полномочия.

Следует отметить, что законопроект был принят Верховной Радой 16 ноября, подписан спикером парламента Андреем Парубием 18 декабря и отправлен на подпись президенту.

Напомним, как ранее писала Politeka, по инициативе Кабинета Министров с 1 января 2018 года в Украине заработает Дорожный фонд, который должен обеспечивать финансирование дорожной отрасли.

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