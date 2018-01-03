Украина ВАЖНО! В МВД сделали громкое заявление о новых штрафах за нарушение ПДД

2018-01-03 18:00 1522

 

Обновленная система штрафов за нарушение правил дорожного движения, которая должна была заработать с нового 2018 года, еще не вступила в силу.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

"Обращаем ваше внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой. Поэтому новая система штрафов еще не начала действовать", – сказано в разъяснении МВД.

В свою очередь ведомство опубликовало инфографику по штрафам, правилам получения прав и в общем о нововведениях.

Однако в МВД уточнили, что ограничение скорости в городах до 50 км/час уже вступило в силу, ибо для его введения было достаточно нескольких постановлений Кабмина.

Еще по теме

Убийство Ноздровской: адвокат сделал неожиданное заявление

2018-01-02 23:31 2493

Порошенко назвал дату новых переговоров об освобождении украинских пленных

2017-12-31 13:00 2378

Нововведения МВД в 2018 году: фото и видеофиксация, онлайн-сервисы и кабинет водителя

2017-12-29 08:09 1608

В НБУ озвучили новые правила для валютных обменников

2017-12-27 18:00 4065

Еще новости в разделе "Украина"

С Нового года украинцев обязали сортировать мусор

2018-01-03 21:30 1202

Порошенко подписал новый закон о бизнесе: что изменится

2018-01-03 20:30 1142

В Кабмине рассказали, когда еще повысят минималку

2018-01-03 20:00 1310

АТО ОБСЕ за выходные зафиксировала 361 взрыв на Донбассе

2018-01-03 19:30 997
Все статьи раздела "Украина"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

С Нового года украинцев обязали сортировать мусор 2018-01-03 21:30 1202
Порошенко подписал новый закон о бизнесе: что изменится 2018-01-03 20:30 1142
В Кабмине рассказали, когда еще повысят минималку 2018-01-03 20:00 1310
АТО ОБСЕ за выходные зафиксировала 361 взрыв на Донбассе 2018-01-03 19:30 997

Лента

22:00 Глава МИД Германии заявил, что конфликт на Донбассе касается всей Европы
21:30 С Нового года украинцев обязали сортировать мусор
21:00 Тука: Среди освобожденных заложников есть подозреваемые в финансировании терроризма
20:30 Порошенко подписал новый закон о бизнесе: что изменится
20:00 В Кабмине рассказали, когда еще повысят минималку
АТО 19:30 ОБСЕ за выходные зафиксировала 361 взрыв на Донбассе
19:00 Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
18:30 Полиция взялась за ДТП, которое совершил нетрезвый судья
18:23 Рождественские музыкальные чаепития в зале Ивана Козловского
ВАЖНО! 18:00 В МВД сделали громкое заявление о новых штрафах за нарушение ПДД