Обновленная система штрафов за нарушение правил дорожного движения, которая должна была заработать с нового 2018 года, еще не вступила в силу.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.
"Обращаем ваше внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой. Поэтому новая система штрафов еще не начала действовать", – сказано в разъяснении МВД.
В свою очередь ведомство опубликовало инфографику по штрафам, правилам получения прав и в общем о нововведениях.
Однако в МВД уточнили, что ограничение скорости в городах до 50 км/час уже вступило в силу, ибо для его введения было достаточно нескольких постановлений Кабмина.