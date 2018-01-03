Украина ВАЖНО! В МВД сделали громкое заявление о новых штрафах за нарушение ПДД

2018-01-03 18:00 1522

Обновленная система штрафов за нарушение правил дорожного движения, которая должна была заработать с нового 2018 года, еще не вступила в силу.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

"Обращаем ваше внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой. Поэтому новая система штрафов еще не начала действовать", – сказано в разъяснении МВД.

В свою очередь ведомство опубликовало инфографику по штрафам, правилам получения прав и в общем о нововведениях.

Однако в МВД уточнили, что ограничение скорости в городах до 50 км/час уже вступило в силу, ибо для его введения было достаточно нескольких постановлений Кабмина.