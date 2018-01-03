Политика Глава МИД Германии заявил, что конфликт на Донбассе касается всей Европы

2018-01-03 22:00 835

При затягивании конфликта на Донбассе будет создаваться впечатление, что он касается только Украины, тогда как на самом деле конфликт касается всей Европы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Чем дальше будет продолжаться этот конфликт, чем меньше будет прогресса, тем больше будет отношение, что это конфликт, касающийся только Украины. Хотя на самом деле он касается всей Европы", - заявил Габриэль.