Политика Бывший политтехнолог Януковича подал в суд на прокурора, который расследует его дело

2018-01-04 13:14 638

Бывший руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и экс-политтехнолог непрезидента Януковича Пол Манафорт подал в федеральный суд округа Колумбия иск на спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование российского вмешательстве в президентские выборы 2016 года, министерство юстиции США и на заместителя главы ведомства Рода Розенстайна.

Как указано в документах суда, в иске адвокаты Манафорта утверждают, что расследование Мюллера не может продолжаться в связи с нарушением нормативно-правовых актов Минюста.

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"Разбирательство в отношении Манафорта всецело отстранено от первоначальной сферы полномочий спецпрокурора по расследованию "любых связей и/или сотрудничества между российским правительством и лицами, связанными с кампанией президента Дональда Трампа", и сосредоточилось на не имеющих отношения к самому расследованию деловых связях десятилетней давности - в частности, консультационной деятельности Манафорта в рамках политической кампании в Украине", - говорится в исковом заявлении.

Напомним, ранее Полу Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах.