Мир Израиль нанес авиаудар по объектам исламистского движения ХАМАСв секторе Газа

2018-01-04 12:13 728

ВВС Израиля нанесли удар по объектам в секторе Газа в ответ на три пуска ракет по израильской территории, которые произошли 3 января.

"В ответ на три ракеты, запущенные вчера по южным израильским поселениям из сектора Газа, истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по значительной террористической инфраструктуре", − сообщили в пресс-службе израильской армии в Twitter.

В израильской армии также заявили, что продолжат использовать любые средства, чтобы предотвратить атаки на граждан страны.

Напомним, обстрелы израильской территории из сектора Газа участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.