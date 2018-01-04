Украина фото В Чернигове нашлись исчезнувшие в новогоднюю ночь памятники Пушкину и Коцюбинскому

2018-01-04 13:42 665

В Чернигове нашлись выкраденные в последних числах декабря памятники Александру Пушкину Михаилу Коцюбинскому.

О находке заявил мэр города Владислав Атрошенко во время утреннего совещания.

Пока идут следственные действия, детали в мэрии не разглашают. По словам заместителя мэра Александра Ломако, эти памятники никогда не охранялись, "ни советской, ни царской властью, ни во время независимости". А муниципальная стража имеет в штате около 20 человек и создавалась для других целей, поэтому не может охранять отдельные объекты.

По данным местных СМИ, памятник Коцюбинскому не находился на балансе города. А памятник Пушкину принадлежал местному управлению ЖКХ и его стоимость составила всего 316 грн.

Напомним, бюста Пушкина не оказалось на месте в прошлое воскресенье, 31 декабря. Ранее в городе исчез стокилограммовый бронзовый памятник Коцюбинского.