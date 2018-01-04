Украина Минувшей ночью в Киеве зафиксирована невероятная природная аномалия

2018-01-04 14:15 611

Минувшая ночь в Киеве стала самой теплой для этой даты за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 4 января в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +3,5°С, что на 1,1°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного еще в 1920 году", - говорится в сообщении.

В целом за минувший год метеорологи зафиксировали в Киеве 24 температурных рекорда. Они констатируют, что минувший год был одним из самых теплых, начиная с 1881 года.

"Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составляла +9,8°С, что на 2,1°С превышает климатическую норму. Он занял третье место среди самых теплых лет с 1881 года", – сообщается на сайте обсерватории.

Отмечается, что все месяцы года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно март – на 5,5°С. Самым холодным оказалось 7 января, когда температура опустилась до -18,7°С, а самым жарким днем – 4 августа, когда температура в тени достигала +34,7°С.