Мир Венгрия и Польша сговорились вместе расширять свое влияние в Евросоюзе

2018-01-04 14:43 506

Венгрия и Польша стремятся расширить свое влияние в Евросоюзе. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Матеушем Моравецким в Будапеште.

"Мы хотим играть более значительную роль", - заявил Орбан, говоря о месте в ЕС Венгрии и Польши, у которых, по его мнению, "есть видение будущего Европы".

Моравецкий, в свою очередь, в ходе своего первого зарубежного визита в 2018 году отметил большое значение для Евросоюза стран Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия). По его словам, эти государства готовы способствовать экономическому росту и поддержанию стабильности внутри ЕС.

На предстоящем обсуждении общеевропейского бюджета на последующие 7 лет страны Вышеградской группы намерены отстаивать единую позицию, отметил Моравецкий.

Премьеры также затронули тему миграции, напомнив, что Польша и Венгрия, как и другие страны Вышеградской четверки, выступают против квот на распределение беженцев внутри ЕС. Глава венгерского правительства, в частности, заявил о "провале" миграционной политики Брюсселя.

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Мир

Венгрия и Польша сговорились вместе расширять свое влияние в Евросоюзе 2018-01-04 14:43 506
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