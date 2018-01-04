Украина Выпущенный под домашний арест мужчина сразу же совершил новое убийство

2018-01-04 12:45 758

Как сообщили в полиции Киева, правоохранителям пришлось дважды задерживать одного и того же мужчину за два разных убийства.

Ранее судимый 34-летний уроженец Луганской области совершил первое убийство 2 января в доме на улице Генерала Потапова в Святошинском районе столицы. По указанному адресу мужчина употреблял алкогольные напитки со своим товарищем, однако между ними возник конфликт, который перерос в драку... Владелец квартиры упал на шкаф и потерял сознание. Увидев, что он не подает признаков жизни, злоумышленник решил скрыть следы преступления и поджег квартиру.

После этого правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемого в убийстве. Было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, наказывается тюрьмой на срок до 15 лет) Уголовного кодекса, после чего суд избрал мужчине меру пресечения - домашний арест.

Но освобожденный направился не домой, а к еще одному товарищу, с которым также устроил пьянку, которая закончилась дракой и опять-таки убийством.

Когда полиция установила личность убийцы - оказалось, что мужчина уже находится под следствием по подозрению в убийстве. На этот раз злоумышленнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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