Украина "Билет в один конец" - МИД Украины отреагировал на арест в Москве участника АТО

2018-01-04 15:14 521

Министерство иностранных дел предостерегает от поездок в Россию в связи с "систематическими провокациями российских спецслужб".

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Twitter.

В сообщении отмечается, что провокации подтверждены и задокументированы Службой безопасности Украины.

"Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Стоит ли рисковать собственной свободой и устраивать мучения родным?" - говорится в сообщении.

Об этом в МИД заявили после задержания 3 января в Москве гражданина Украины, участника АТО Олега Негоды, который ехал к своим родственникам.