Украина Не попадись! В СБУ рассказали о новой коварной тактике российских спецслужб

2018-01-05 13:15 745

Российские спецслужбы ведут охоту на украинских граждан на территории РФ и их задержание в соседнем государстве имеет системный характер. 

Как отметили в СБУ, спецслужбы РФ перешли к практике провокаций в отношении украинских граждан.

"Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

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В связи с этим в СБУ предостерегают украинцев от поездок в Россию, поскольку спецслужбы РФ начали целенаправленную охоту них.

"Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Москве был задержан участник АТО Олег Негода, который ехал в Саратов к сестре.

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