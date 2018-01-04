Украина Угонщики и мошенники взялись за евробляхеров - новые схемы и безнаказанность

2018-01-05 11:13 898

За последние годы на украинских дорогах появилось огромное количество нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией.

Как правило, украинцы являются всего лишь водителями данных транспортных средств, а владельцы «евроблях» проживают в Европе. Фактически, водитель авто с иностранной регистрацией не имеет никаких прав на машину, и этим стали пользоваться угонщики.

НОВАЯ СХЕМА - УКРАИНЦЫ ПРОМЕНЯЛИ "ЕВРОБЛЯХИ" НА БИТЫЕ АВТО ИЗ США

По словам генерального директора Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, в Украине действует преступная группировка, которая профилируется на угонах «евроблях». По сути, преступники ничем не рискуют, ведь процент раскрываемости таких угонов мизерный, и чаще всего «евробляхи» помогают найти активисты, а не полицейские.

ОХОТА НА ЕВРОБЛЯХЕРОВ: В КИЕВЕ МАССОВО УГОНЯЮТ АВТО НА ПОЛЬСКИХ НОМЕРАХ

Водители, которые «приобрели» авто с еврономерами, не могут подать заявление об угоне транспортного средства в полицию, так как не являются фактическими владельцами. Преступники об этом хорошо осведомлены, поэтому угоны «евроблях» становятся закономерностью.

Как правило, такие автомобили воруют «по-тихому», но иногда встречаются случаи, когда угон происходит во время «покупки» авто. Мнимый покупатель просит завести машину, чтобы послушать, как работает мотор, а потом попросту отталкивает водителя и уезжает на машине. Также был зафиксирован случай, когда за «еровбляху» рассчитались фальшивыми долларами.

ЗАКОНОПРОЕКТ О РАСТАМОЖКЕ - НОВАЯ ШКАЛА АКЦИЗНОГО НАЛОГА

Эксперты рекомендуют не парковать «евробляхи» в безлюдных местах, а также стараться не продавать автомобили через Интернет, а использовать для этих целей обычные авторынки.