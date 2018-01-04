Спорт "Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-50 самых богатых клубов

2018-01-04 20:30 1178

 

Донецкий клуб занял 22 место в рейтинге, киевляне - на 41 Украинские футбольные команды "Шахтер" и "Динамо" попали в рейтинг 100 самых богатых клубов мира. Об этом сообщается на сайте Soccerex Football Finance.

Донецкий клуб с футбольным финансовым индексом 0,993 и общей стоимостью игроков 108 млн евро занял 22 место в рейтинге. Киевская команда расположилось на 41 ступеньке.

Футбольный финансовый индекс "бело-синих" составляет 0,547, а общая стоимость игроков - 87 млн евро.

Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" (футбольный финансовый индекс 4,883; стоимость игроков - 637 млн евро)

2. "Арсенал" (4,559; 592 млн евро)

3. ПСЖ (4,128; 485 млн евро)

4. "Гуанчжоу Эвергранд" (3,423; 46 млн евро)

5. "Тоттенхэм" (2,591; 463 млн евро)

6. "Реал" (2,579; 771 млн евро)

7. "Манчестер Юнайтед" (2,314; 524 млн евро)

8. "Ювентус" (2,260; 470 млн евро)

9. "Челси" (2,073; 624 млн евро)

10. "Бавария" (2,086; 603 млн евро)

11. "Зенит" (1,756; 130 млн евро)

12. "Лейпциг" (1,689; 182 млн евро)

13. "Барселона" (1,626 ; 780 млн евро)

14. "Лос-Анджелес Гэлэкси" (1,593; 26 млн евро)

15. "Атлетико" (1,391; 534 млн евро)

Футбольный финансовый индекс учитывает игровые активы (стоимость футболистов), фиксированные активы (стадион, база и другая недвижимость), банковские счета, инвестиционный потенциал владельца, долги клуба.

Напомним, английский "Манчестер Юнайтед" получил рекордную прибыль в АПЛ по итогам сезона 2016/17.

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