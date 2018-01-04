Украина Стало известно, где и когда в Киеве пройдут сезонные ярмарки перед Рождеством

2018-01-04 20:00 1207

 

Киевская городская государственная администрация анонсировала проведение в Киеве 4 и 5 января сезонных ярмарок сельскохозяйственной продукции.

"4 и 5 января в Киеве пройдут сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров", - говорится в сообщении на сайте КГГА.

Как сообщили в администрации, ярмарки пройдут по таким адресам:

4 января (четверг) в:

Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои)

Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47;

Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;

Печерском районе - ул. Московская, 2;

Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35;

Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.

5 января (пятница) в:

Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17, ул. Алма-Атинская, 64-74;

Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и Мечникова, ул. виноградный;

Подольском районе - ул. Полковой (в пределах улиц Билецкой и Полковой);

Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;

Соломенском районе - ул. Образования (в пределах ул. Вузовской и М. Кривоноса) пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);

Шевченковском районе - пересечение улиц ул. О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18.

Ярмарки проходят при содействии Киевской городской и районных в городе Киеве государственных администраций, учитывая обращения жителей столицы и с целью более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции.

Напомним, новогодние ярмарки в Киеве перенесли подальше от МихоМайдана.

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