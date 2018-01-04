Стало известно, где и когда в Киеве пройдут сезонные ярмарки перед Рождеством

Киевская городская государственная администрация анонсировала проведение в Киеве 4 и 5 января сезонных ярмарок сельскохозяйственной продукции.
"4 и 5 января в Киеве пройдут сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров", - говорится в сообщении на сайте КГГА.
Как сообщили в администрации, ярмарки пройдут по таким адресам:
4 января (четверг) в:
Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои)
Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47;
Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;
Печерском районе - ул. Московская, 2;
Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35;
Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
5 января (пятница) в:
Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17, ул. Алма-Атинская, 64-74;
Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и Мечникова, ул. виноградный;
Подольском районе - ул. Полковой (в пределах улиц Билецкой и Полковой);
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
Соломенском районе - ул. Образования (в пределах ул. Вузовской и М. Кривоноса) пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);
Шевченковском районе - пересечение улиц ул. О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18.
Ярмарки проходят при содействии Киевской городской и районных в городе Киеве государственных администраций, учитывая обращения жителей столицы и с целью более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции.
Напомним, новогодние ярмарки в Киеве перенесли подальше от МихоМайдана.