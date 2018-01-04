Мир Ученые предупредили об опасности колбасы и сосисок

2018-01-04 22:00 1321

Ученые установили, как употребление обработанного мяса сказывается на риске возникновения злокачественных опухолей.

Соответствующие данные опубликованы в журнале European Journal of Cancer.

Специалисты из Университета Глазго провели исследование, в котором приняли участие 260 тысяч женщин среднего возраста. Выяснилось, что даже девять граммов мясных продуктов в день увеличивают вероятность развития рака молочной железы на 15 процентов. Это количество эквивалентно трем ломтикам бекона или двум сосискам в неделю.

Отмечается, что опасность представляет именно обработанный продукт.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения установили, что 50 граммов переработанного мяса в день повышают вероятность образования колоректальных опухолей на 18 процентов.