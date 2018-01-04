Украина Адвокат Ноздровськой инициировал собственное расследование

2018-01-04 21:00 1201

 

Адвокат убитой Ирины Ноздровьской – Виталий Мацелюх заявляет, что инициировал с коллегами собственное расследование.

Об этом он сказал в комментарии Deutsche Welle.

Он не спешит подтверждать версию активистов о том, что к убийству Ноздровськой могли быть причастны близкие люди Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил сестру Ноздровськой – Светалану, и ответственности которого как раз и добивалась Ирина.

По словам Мацелюха, он и его коллеги инициировали собственное расследование с привлечением частных детективов, и его предварительные выводы позволяют предположить, что виновными в убийстве Ноздровськои могут быть не родственники Россошанского.

"Несмотря на то, что их поведение во время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана (Ноздровська, - ред.), иначе как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не причастны к убийству", - отметил адвокат, добавив, что пока не может прокомментировать эту ситуацию подробнее.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Как сообщили активисты, тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.

По предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

В то же время в Вышгородском суде заявили, что судья Сергей Куприенко, который является дядей Россошанского, с мая 2017 освобожден Высшим советом правосудия в связи с подачей заявления об отставке.

Еще по теме

К расследованию убийства Ноздровской подключили частных детективов

2018-01-04 11:44 1112

Станислав Клых спит в российской тюрьме на полу и жалуется на питание

2017-12-18 13:16 1795

Расследовать дело Саакашвили пригласят агентов ФБР или Скотланд-Ярда

2017-12-12 09:08 2345

Саакашвили продолжает голодовку, но чувствует себя хорошо, - адвокат Чернолуцкий

2017-12-11 09:12 2704

Еще новости в разделе "Украина"

Адвокат Ноздровськой инициировал собственное расследование

2018-01-04 21:00 1201

Стало известно, где и когда в Киеве пройдут сезонные ярмарки перед Рождеством

2018-01-04 20:00 1207

Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

2018-01-04 19:00 1228

В Украину придет настоящая зима: синоптик назвала дату

2018-01-04 17:00 2084
Все статьи раздела "Украина"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Адвокат Ноздровськой инициировал собственное расследование 2018-01-04 21:00 1201
Стало известно, где и когда в Киеве пройдут сезонные ярмарки перед Рождеством 2018-01-04 20:00 1207
Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров 2018-01-04 19:00 1228
В Украину придет настоящая зима: синоптик назвала дату 2018-01-04 17:00 2084

Лента

22:00 Ученые предупредили об опасности колбасы и сосисок
21:30 Путин продлил запрет на транзит украинских грузов
21:00 Адвокат Ноздровськой инициировал собственное расследование
20:30 "Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-50 самых богатых клубов
20:00 Стало известно, где и когда в Киеве пройдут сезонные ярмарки перед Рождеством
19:30 Украинская команда провалила выступление в Оберхофе
19:00 Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров
18:30 В Украине стремительно обвалился курс доллара
18:00 В 2018 году цены пойдут вверх: что подорожает больше всего
17:30 Порошенко усложнил жизнь недобросовестным алиментщикам