Экономика В Украине стремительно обвалился курс доллара

2018-01-04 18:30 2089

 

В Украине в четверг, 4 января, резко снизился курс доллара по отношению к гривне.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В частности, НБУ установил официальный курс гривни на уровне 27,89 грн/$, что на 17 копеек дешевле, чем днем ранее.

При этом курс доллара по отношению к гривне демонстрирует активный рост последние четыре месяца. В сентябре курс американской валюты достиг отметки в 26,52 грн/$, в октябре – 26,82 грн/$, в ноябре – 27,01 грн/$, а в декабре – 28,06 грн/$.

Одновременно с этим евро подорожал на 4 копейки до 33,53 грн/€.

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Экономика

В Украине стремительно обвалился курс доллара 2018-01-04 18:30 2089
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Что будет с гривной и долларом в 2018-м году - факторы и прогнозы инфляции 2018-01-03 09:08 2048
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