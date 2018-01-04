Экономика В Украине стремительно обвалился курс доллара

2018-01-04 18:30 2089

В Украине в четверг, 4 января, резко снизился курс доллара по отношению к гривне.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В частности, НБУ установил официальный курс гривни на уровне 27,89 грн/$, что на 17 копеек дешевле, чем днем ранее.

При этом курс доллара по отношению к гривне демонстрирует активный рост последние четыре месяца. В сентябре курс американской валюты достиг отметки в 26,52 грн/$, в октябре – 26,82 грн/$, в ноябре – 27,01 грн/$, а в декабре – 28,06 грн/$.

Одновременно с этим евро подорожал на 4 копейки до 33,53 грн/€.