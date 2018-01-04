Спорт Украинская команда провалила выступление в Оберхофе

2018-01-04 19:30 1216

Очень неудачно провели первую гонку четвертого этапа Кубка мира по биатлону наши женщины. Впервые ни одна из украинок не финишировала в топ-10. Лучший результат показала Вита Семеренко – она заняла 22-е место. Хотя на отрезке в 4 км была 9-й и проигрывала будущей победительнице – Анастасии Кузьменко из Словакии – чуть больше трех секунд.

На финише отставание Семеренко составляло уже 1:38,0.

Елена Пидгрушная – 25-я (+1:44,5), Анастасия Меркушина – 32-я (+1:52,7), Юлия Джима – 42-я (+2:08,7), Ирина Варвинец – 58-я (+2:36,5).

Валя Семеренко на старт не вышла – из-за недомогания.

После этой неудачи команда Украины сохранила второе место в Кубке наций, но опережает Францию только на 15 баллов, а Германии проигрывает 214.

В личном зачете в топ-10 из трех украинок осталось только две – Вита Семеренко (8) и Валя Семеренко (10). Юлия Джима из десятки выпала – 11-е место.