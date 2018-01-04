Украина Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

2018-01-04 19:00 1231

Певица Руслана заявила, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.

"Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию", –заявила певица в интервью телеканалу "112 Украина".

"Мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичная, гораздо экзотичнее", - считает Руслана.

"Я выступала в Краматорске, там люди ходили с сине-желтыми флагами. У меня нет ни иллюзий, ни стереотипов, что там что-то нужно украинизировать. Я против такого слова "украинизация". В свое время была русификация, нам навязывали контент, фильмы, историю переписывали, культуру уничтожали. Я считаю, что Украина слишком сильная, чтобы ее задушить", - сказала Руслана