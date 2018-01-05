Украина КАРТА Прогноз погоды на сегодня - дожди прекратятся, потеплеет до +8°C

2018-01-05 11:42 862

В пятницу, 5 января, по всей территории Украины синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Максимальная температура воздуха днем достигнет отметки +8 градусов.

Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометеоцентра Украины, на западе сегодня дневная температура воздуха будет держаться на уровне 3-6 градусов выше нуля.

В северном и центральном регионах столбики термометра днем покажут 2-5 градусов тепла.

В восточных областях в этот день дневная температура воздуха составит 1-5 градусов тепла. На юге температура воздуха днем будет держаться на уровне 5-8 градусов выше нуля.

При этом в южных, центральных и северных областях ожидается туман, видимость 200-500 м. Днем в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.

Температура в Киеве составит от +3 до +5 днем и от 0 до +2 ночью. Ветер южный, 5-10 м/с. В столице днем и ночью существенных осадков не ожидается.

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