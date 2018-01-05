В пятницу, 5 января, по всей территории Украины синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Максимальная температура воздуха днем достигнет отметки +8 градусов.
Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометеоцентра Украины, на западе сегодня дневная температура воздуха будет держаться на уровне 3-6 градусов выше нуля.
В северном и центральном регионах столбики термометра днем покажут 2-5 градусов тепла.
В восточных областях в этот день дневная температура воздуха составит 1-5 градусов тепла. На юге температура воздуха днем будет держаться на уровне 5-8 градусов выше нуля.
При этом в южных, центральных и северных областях ожидается туман, видимость 200-500 м. Днем в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.
Температура в Киеве составит от +3 до +5 днем и от 0 до +2 ночью. Ветер южный, 5-10 м/с. В столице днем и ночью существенных осадков не ожидается.