Политика США отказал Пакистану в финансовой помощи из-за вялой борьбы с талибами

2018-01-05 12:43 700

США приостанавливают финансовую помощь в сфере безопасности Пакистану до тех пор, пока Исламабад "не начнет предпринимать меры в отношении Талибана".

"Мы можем подтвердить, что мы приостанавливаем помощь в сфере безопасности Пакистану, пока пакистанское правительство не начнет предпринимать меры в отношении группировок, в том числе афганского Талибана", – заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

При этом она не уточнила, о какой сумме идет речь.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана.