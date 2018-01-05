Украина САП и НАБУ завершили расследование дела экс-нардепа из "Народного фронта" Мартыненко

2018-01-05 13:44 652

Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ завершили досудебное расследование производства против бывшего депутата Верховной Рады (фракция Яценюка "Народный фронт") Николая Мартыненко.

Как сообщил Украинским новостям адвокат Петр Бойко, им уже объявили об окончании досудебного расследования и передали для ознакомления материалы уголовного дела.

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По его данным, что в деле – 200 томов.

Напомним, экс-нардеп Мартыненко был задержан 20 апреля прошлого года по подозрению в растрате средств Восточного горно-обогатительного комбината.

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По версии следствия, комбинат заключил контракт с австрийской компанией, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам. В результате госпредприятию был нанесен ущерб в размере более 17 миллионов долларов.

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