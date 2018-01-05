Политика Крупнейшие немецкие концерны ответили на претензии главы МИД Климкина по Крыму

2018-01-05 17:32 1569

Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли претензии министра иностранных дел Украины Павла Климкина к работе своих ретейлеров в оккупированном Крыму. 

"Бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение", – сообщили в автомобильном концерне в ответ на просьбу прокомментировать слова украинского министра.

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Производитель одежды, в свою очередь, ответил: "Adidas в принципе придерживается действующего законодательства".

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Напомним, ранее в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем Климкин заявил: "Сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам – например, Volkswagen или Adidas – Крым причислять к территории России".

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