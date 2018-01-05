Курьезы фото В России для Путина слепили символ нового года из ста килограмм г*вна

2018-01-05 19:33 1218

Житель Якутии Михаил Боппосов, известный своими скульптурами из навоза, к 2018 году собаки создал скульптурную композицию из собак. 

Умелец изваял из навоза семь собак в упряжке, сани и северный чум. Для этого ему понадобился почти центнер навоза (100 кг).

 Известно, что мастер ежегодно делает огромные скульптуры из навоза, посвященные символу наступившего года. В прошлом году он стал широко известен благодаря огромному петуху, вылепленному из навоза.

Другие работы знаменитого якутского мастера-говнолепа

Еще по теме

Стол должен ломиться от блюд. Астрологи рассказали о праздничном меню в год Собаки

2017-12-25 18:00 6580

Год Собаки 2018: гороскоп для всех знаков зодиака

2017-12-19 21:00 15682

У Луценко подтвердили получение запроса Грузии на депортацию Саакашвили

2017-09-08 11:44 2467

фото В России поздравили Путина гигантским новогодним петухом из навоза

2017-01-04 12:13 4650

Еще новости в разделе "Курьезы"

фото В России для Путина слепили символ нового года из ста килограмм г*вна

2018-01-05 19:33 1218

документ В Москве замечен элитный Mercedes с номерами Верховной Рады Украины

2018-01-04 09:42 2367

Священников обяжут сообщать полиции признания, услышанные на исповеди

2018-01-03 15:45 10979

Хитрые таксисты научились "накручивать" сервис Uber для большего заработка

2018-01-02 11:42 9541
Все статьи раздела "Курьезы"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

фото В России для Путина слепили символ нового года из ста килограмм г*вна 2018-01-05 19:33 1218
документ В Москве замечен элитный Mercedes с номерами Верховной Рады Украины 2018-01-04 09:42 2367
Священников обяжут сообщать полиции признания, услышанные на исповеди 2018-01-03 15:45 10979
Хитрые таксисты научились "накручивать" сервис Uber для большего заработка 2018-01-02 11:42 9541

Лента

01:27 Макрон не видит шансов на вступление Турции в ЕС
фото + видео 22:12 Культовая модель Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии
21:34 Что ищут и скачивают украинцы - составлен годовой рейтинг запросов в Google
фото 20:29 Голливудский актер потратил на кольцо для Пэрис Хилтон 2 миллиона долларов
фото 19:33 В России для Путина слепили символ нового года из ста килограмм г*вна
18:28 Критическая уязвимость: Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
17:32 Крупнейшие немецкие концерны ответили на претензии главы МИД Климкина по Крыму
16:47 После введения безвиза число браков поляков с украинскими женщинами удвоилось
15:46 На пост главного тренера ПСЖ рассматривает Жозе Моуринью и Антонио Конте
15:14 Google смог с помощью легальной схемы уйти от уплаты налогов на 19 млрд долларов