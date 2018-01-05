Курьезы фото В России для Путина слепили символ нового года из ста килограмм г*вна

2018-01-05 19:33 1218

Житель Якутии Михаил Боппосов, известный своими скульптурами из навоза, к 2018 году собаки создал скульптурную композицию из собак.

Умелец изваял из навоза семь собак в упряжке, сани и северный чум. Для этого ему понадобился почти центнер навоза (100 кг).

Известно, что мастер ежегодно делает огромные скульптуры из навоза, посвященные символу наступившего года. В прошлом году он стал широко известен благодаря огромному петуху, вылепленному из навоза.

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