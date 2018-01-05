Что ищут и скачивают украинцы - составлен годовой рейтинг запросов в Google

Несмотря на введенные санкции и запрет на использование множества российских сервисов, украинцев в прошлом году интересовали преимущественно российские продукты.
Так, самым популярным запросом украинских пользователей за год стал российский сериал «Физрук» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.
На втором месте украинское телешоу «Холостяк». И только на третьем – запрос «Национальное антикоррупционное бюро».
«Персонами года», которых активно искали украинцы в интернете также стали россияне – несовершеннолетняя звезда секс-скандала Диана Шурыгина, одиозный комик Михаил Задорнов и актер Дмитрий Марьянов.
Чаще всего украинцы спрашивали у Google, почему не работает «Вконтакте» и как обойти блокировку российских соцсетей.