Мир Вспомнить все: Сталлоне обвинили в изнасиловании тридцатилетней давности

2018-01-05 14:45 568

Женщина, чье имя не раскрывается, подала заявление в полицию на голливудскую звезду Сильвестра Сталлоне с обвинением в изнасиловании тридцатилетней давности.

Сотрудники правоохранительных органов города Санта-Моника, штат Калифорния, еще не решили, проводить ли расследование — по словам жертвы, инцидент произошел в начале 1990 годов. Полиции предстоит определить, законно ли возбуждать уголовное дело по прошествии столь длительного срока.

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Женщина заявила, что Сталлоне изнасиловал ее во время встречи в его офисе. Актер это опровергает.

Как сообщалось ранее, Сильвестра Сталлоне также обвинили в надругательстве над 16-летней поклонницей. Заявительница уточнила, что это произошло в 1986 году во время съемок фильма "Изо всех сил" в одном из отелей Лас-Вегаса.

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