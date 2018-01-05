Вспомнить все: Сталлоне обвинили в изнасиловании тридцатилетней давности

Женщина, чье имя не раскрывается, подала заявление в полицию на голливудскую звезду Сильвестра Сталлоне с обвинением в изнасиловании тридцатилетней давности.
Сотрудники правоохранительных органов города Санта-Моника, штат Калифорния, еще не решили, проводить ли расследование — по словам жертвы, инцидент произошел в начале 1990 годов. Полиции предстоит определить, законно ли возбуждать уголовное дело по прошествии столь длительного срока.
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Женщина заявила, что Сталлоне изнасиловал ее во время встречи в его офисе. Актер это опровергает.
Как сообщалось ранее, Сильвестра Сталлоне также обвинили в надругательстве над 16-летней поклонницей. Заявительница уточнила, что это произошло в 1986 году во время съемок фильма "Изо всех сил" в одном из отелей Лас-Вегаса.
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