Мир фото Голливудский актер потратил на кольцо для Пэрис Хилтон 2 миллиона долларов

2018-01-05 20:29 1143

Голливудский актер Крис Зилка, который является женихом Пэрис Хилтон, потратил на ее обручальное кольцо свыше двух миллионов долларов США.

"Пэрис как-то сказала ему, что ей очень нравится бриллиант ее матери, выполненный в форме груши. Когда Крис пришел ко мне, именно это было его главной просьбой", - отметил дизайнер ювелирных украшений Майкл Грин.

Молодой человек якобы очень старался сохранить все приготовления к помолвке в секрете от возлюбленной.

"Он хочет лучшего для своей принцессы. Он сказал мне, что будет просить руки Пэрис у ее отца. И он сделал это", - добавил Грин.

Актер Крис Зилка известен по роли в сериале "Оставленные", кроме того, он снимался в хоррорах "Челюсти 3D" и "Пираньи 3DD", а также в "Новом Человеке-пауке".

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