Мир фото Голливудский актер потратил на кольцо для Пэрис Хилтон 2 миллиона долларов

2018-01-05 20:29 1143

Голливудский актер Крис Зилка, который является женихом Пэрис Хилтон, потратил на ее обручальное кольцо свыше двух миллионов долларов США.

"Пэрис как-то сказала ему, что ей очень нравится бриллиант ее матери, выполненный в форме груши. Когда Крис пришел ко мне, именно это было его главной просьбой", - отметил дизайнер ювелирных украшений Майкл Грин.

Молодой человек якобы очень старался сохранить все приготовления к помолвке в секрете от возлюбленной.

"Он хочет лучшего для своей принцессы. Он сказал мне, что будет просить руки Пэрис у ее отца. И он сделал это", - добавил Грин.

Актер Крис Зилка известен по роли в сериале "Оставленные", кроме того, он снимался в хоррорах "Челюсти 3D" и "Пираньи 3DD", а также в "Новом Человеке-пауке".

Обручальные кольца американских знаменитостей

Еще по теме

фото Женщина выкопала на огороде морковь с бриллиантовым кольцом

2017-08-17 20:00 6192

На территории "ДНР" и "ЛНР" россияне объявили план "Кольцо"

2017-08-03 18:15 4150

Пропусти движущихся по кольцу! Изменения ПДД вступили в силу, но есть важное исключение

2017-04-28 10:14 9005

Преимущество движущимся по кругу: плюсы и минусы изменений в ПДД

2017-04-06 09:45 5085

Еще новости в разделе "Мир"

Макрон не видит шансов на вступление Турции в ЕС

2018-01-06 01:27 694

фото Голливудский актер потратил на кольцо для Пэрис Хилтон 2 миллиона долларов

2018-01-05 20:29 1143

Критическая уязвимость: Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows

2018-01-05 18:28 1352

Google смог с помощью легальной схемы уйти от уплаты налогов на 19 млрд долларов

2018-01-05 15:14 1529
Все статьи раздела "Мир"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Макрон не видит шансов на вступление Турции в ЕС 2018-01-06 01:27 694
фото Голливудский актер потратил на кольцо для Пэрис Хилтон 2 миллиона долларов 2018-01-05 20:29 1143
Критическая уязвимость: Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 2018-01-05 18:28 1352
Google смог с помощью легальной схемы уйти от уплаты налогов на 19 млрд долларов 2018-01-05 15:14 1529

Лента

01:27 Макрон не видит шансов на вступление Турции в ЕС
фото + видео 22:12 Культовая модель Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии
21:34 Что ищут и скачивают украинцы - составлен годовой рейтинг запросов в Google
фото 20:29 Голливудский актер потратил на кольцо для Пэрис Хилтон 2 миллиона долларов
фото 19:33 В России для Путина слепили символ нового года из ста килограмм г*вна
18:28 Критическая уязвимость: Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
17:32 Крупнейшие немецкие концерны ответили на претензии главы МИД Климкина по Крыму
16:47 После введения безвиза число браков поляков с украинскими женщинами удвоилось
15:46 На пост главного тренера ПСЖ рассматривает Жозе Моуринью и Антонио Конте
15:14 Google смог с помощью легальной схемы уйти от уплаты налогов на 19 млрд долларов