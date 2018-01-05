Украина После введения безвиза число браков поляков с украинскими женщинами удвоилось

2018-01-05 16:47 1509

На протяжении последних лет число браков поляков с украинками выросло в два раза.

Как cообщает Польское радио со ссылкой на данные статистического управления Люблина, годом ранее 782 поляка женились на украинских женщинах.

Подобное явление социологи наблюдали после вступления Польши в ЕС, когда увеличилось количество браков между польками и немцами, итальянцами и греками.

При этом отмечается, что браки поляков с украинскими женщинами значительно прочнее, нежели браки полек и поляков с гражданами Великобритании или Германии.

"Обратите внимание, что чаще всего – и это интересно как с социологической, так и культурологической точки зрения – жена родом из бедных стран, а муж – из более богатых.

В то же время тенденция, когда мужчины-поляки женятся на немках или итальянках – это маргинес", – сказал профессор Влодзимеж Пйонтковський с факультета социологии.

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